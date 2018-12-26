26 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından kurulan İnovasyon Merkezi 'İnovatso', faaliyetlerine başladı. ATSO'nun Antalya Çevre Yolu Üzerindeki Hizmet Binası içerisinde açılan merkez, Antalya ve bölgesinde girişimci adaylarının fikirlerini katma değer yaratacak marka ürünlere dönüşmesine aracılık edecek. Bu kapsamda, İnovatso'nun bir ön kuluçka merkezi olarak hizmet vermesi hedefleniyor.
İnovatso'nun fikirlerini geliştirmek ve prototipe dönüştürmek isteyen ancak yeterli ekipmanı bulamayan veya yatırımcılarla bir araya gelemeyen girişimcilerin buluştuğu bir yer olması planlanıyor. 24 saat hizmet verecek merkezde, söz konusu hedef doğrultusunda üç boyutlu yazıcıdan CNC tezgahına kadar pek çok ekipman girişimcilerin kullanımına sunuluyor.
'YENİ FİKİRLER İÇİN BAŞLANGIÇ NOKTASI OLACAK'
ATSO Başkanı Davut Çetin, "İnovasyon merkezinde mekanik, yazılım ve elektronik atölyeleri oluşturduk. Ayrıca girişimciler için kübik ofislerimiz ve toplantılar için belirlenmiş alanlarımız mevcut. İnovatso’yu yenilikçi fikirler için bir başlangıç noktası olarak tanımlıyoruz, Antalyalı girişimcilerin fikirlerini markaya ve katma değeri yüksek ürünlere dönüştürdüğü bir platform olmasını umut ediyoruz" dedi.
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