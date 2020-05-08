ATSO Başkanı Çetin: "Mermer OSB'den katma değerli ürün ihraç edilecek"

AA

Korkuteli Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (KORMER OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında, video konferans sistemiyle yapıldı.

Çetin, toplantıda, bölgede yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

KORMER OSB'de tüm yasal altyapı hazırlıklarının tamamlandığını belirten Çetin, bölge adına Kayıtlı Elektronik Posta adresi alındığını, kormer.org.tr adıyla internet sayfası oluşturulduğunu söyledi.

Yapılan tüm çalışmaların bu platformlarda kamuoyuyla paylaşılacağını dile getiren Çetin, şunları kaydetti:

"Korkuteli'ye ve bütün bölgeye büyük ivme kazandıracak, istihdama katkı sağlayacak Mermer OSB için çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 'Kamu Yararı Kararı' için başvuruda bulunulacak. Bölge, çevreye duyarlı ve endüstri 4.0 teknolojilerine uygun olarak tasarlanıyor, bu öncelikler gözetilerek faaliyete geçecek. Burada işlenen mermer, katma değerli ürün olarak ihraç edilecek."

Vali Karaloğlu da ATSO'nun girişimleriyle kurulan KORMER OSB'nin bölge ekonomisinin gelişimine büyük katkı sağlayacağını belirtti.