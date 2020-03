Profesyonel Tenisçiler Birliği'nden (ATP) yapılan açıklamada, müsabakaların 6 hafta boyunca askıya alındığı belirtildi.

6 haftalık süreç boyunca iptal olan erkek tenis müsabakaları şu şekilde:

- Miami Açık

- The Fayez Sarofim & Co U.S. Erkekler Toprak Kort Turnuvası

- Hassan II Grand Prix

- The Rolex Monte-Carlo Masters

- Barcelona Açık - Banc Sabadell

- Macaristan Açık