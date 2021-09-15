Oppenheimer'ın hikâyesi film oluyor 0:00 / 0:00

Yaklaşık 220 bin kişini ölümüne neden olan atom bombasını üretenlerin başında gelen J. Robert Oppenheimer'ın hikâyesi beyazperdeye taşınacak

HABERTURK.COM

Christopher Nolan'ın yeni filmi atom bombasının üretildiği Manhantan Projesi'nin başında olan fizikçi J. Robert Oppenheimer'ın hikâyesi olacak.

Yaklaşık 100 milyon dolarlık bütçeyle çekilecek filmin çekimlerine 2022'nin ilk çeyreğinde başlanacak. Bir hayli özel efektlerin kullanacağı filmin gösterim tarihi henüz netleşmese de 2023'e yetiştirilmeye çalışılacak.