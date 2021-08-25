ATO, serebral palsili gençlere e-ticaret eğitimi verecek

ATO'dan yapılana açıklamaya göre, "e-Ticaret ve e-İhracat Eğitimi Projesi", ATO Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen iş birliği protokolü imza töreniyle başladı.
Protokole ATO adına Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, SERÇEV adına Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Karakaş ve SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adına Okul Müdürü Dilek Saran imza attı.
Baran, törende yaptığı konuşmada, serebral palsili çocukların, iş hayatında yer almasını sağlayacak bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmekten memnuniyet duyduklarını belirterek, "Proje kapsamında serebral palsili 200 çocuğumuz e-ticaret ve e-ihracat eğitimi alarak, okul sonrasında iş hayatında yer alabilecek donanıma kavuşacak." ifadelerini kullandı.
Baran, projenin ilerleyen dönemlerinde 200 kişilik kontenjanın ihtiyaca göre artırılacağını da bildirdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde e-ticaretin öneminin artığına dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:
"e-Ticaret alanında inanılmaz bir gelişme var. Serebral palsili gençlerimiz alacakları eğitimlerle e-ticaret ve e-ihracat yapabilir hale gelecekler. İnternet teknolojisi sayesinde e-ticaret zaman ve zemin sınırı olmadan yapılan bir iş. Serebral palsili gençlerimizin bu işleri layıkıyla yapacaklarına eminim."
- "Bizim için en önemli şey iş"
Karakaş da serebral palsili çocukların kiminin yürüyemediğini, kiminin konuşmakta zorluk çekerek hayatını sürdürdüğünü anlattı.
Eğitim alan serebral palsili çocuklar için en önemli konunun iş olduğuna işaret eden Karakaş, "Bizim için en önemli şey iş. Okul bittikten sonra bizim istihdam edilmemiz için işe ihtiyacımız var. Kendimizi idame ettirmek zorundayız. Yarın bir gün annesi babası öldükten sonra bu çocuklara ne olacak kaygısını en aza indirmek bizim için önemli." değerlendirmesinde bulundu.
ATO'nun verdiği eğitimden yararlanan gençlerin bütün dünyaya açılabileceğini vurgulayan Karakaş, "Bizim için imkansız diye bir şey yok, yeter ki bize ön ayak olun. Şu anda bunun en güzel örneğini e-ticaretle veriyoruz. Bizim çocuklarımız tek parmağıyla bütün dünyaya açılacak." ifadelerini kullandı.
- "Başarılı sonuçlar verecek"
Saran ise konuşmasında, ATO'nun hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesinin başarılı sonuçlar vereceğini belirterek, şunları kaydetti:
"En büyük sıkıntımız serebral palsili çocuklarımızın okulu bitirdikten sonra hayata nasıl devam edecekleriydi. Böyle bir sosyal sorumluluk projesiyle gerçekten çok güzel şeylerin başarılacağına yürekten inanıyorum. Çünkü bizim çocuklarımız burnuyla bilgisayarda kodlama yapan çocuklar."
İmza töreni sonrası hediye takdiminin ardından serebral palsili öğrencilerden İzem Çelikkaya'nın doğum günü dolayısıyla pasta kesilmesi katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Baran, serebral palsili gençlere forma hediye etti.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!