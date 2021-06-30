AA

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran, yönetim kurulu üyeleriyle Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Baran, ziyarette ATO'nun Ankara ve Türkiye ekonomisine yönelik çalışmaları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dönemindeki faaliyetlerine ilişkin bilgi verirken, reel sektörün dinamik yapısı, hükümetin de destekleyici yaklaşımıyla salgınla mücadele sürecinin iyi yönetildiğini bildirdi.

Reel sektörün, yatırım ve üretim planlamasında ekonomik göstergelerin yanı sıra istikrar ve güven ortamını baz alarak hareket ettiğini vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Biz reel sektör olarak ülkemizdeki güven ortamını, istikrarı ve bunun devamını önemsiyoruz. Merkez Bankası, ekonomimizin temel kurumlarından biridir. Bu kurumdan beklentimiz, finansal istikrar odaklı para politikası ile yerli ve yabancı yatırımcılarımıza, iş insanlarımıza güven vermesidir. Piyasalardaki algı doğru yönetildiği zaman iş insanları olarak bizler her türlü zorluğun üstesinden gelerek ülkemize katkı sağlayabiliriz."

Baran, salgın süreciyle birlikte Türkiye'nin tedarik merkezi olarak konumlanmasının önemine dikkati çekerken, ham madde fiyatlarındaki yükselişe ilişkin görüşlerini de paylaştı.