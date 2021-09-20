ATO'dan "Gelenekten Geleceğe Çıkrıkçılar Yokuşu" belgeseli

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Ahi Evran'ın doğumunun 850'nci yılı dolayısıyla "Ahi Evran Yılı" ilan edilen 2021 anma programları kapsamında, Odanın hazırladığı belgeselin ilk gösterimi Erimtan Müzesi'nde gerçekleştirildi.
Belgesel filmin ilk gösterimine, ATO Başkanı Gürsel Baran'ın yanı sıra ATO Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, TOBB ETÜ Rektörü Yusuf Sarınay, Ankara Kültür ve Turizm İl Müdürü Ali Ayvazoğlu ve ilgililer katıldı.
Etkinlikte, belgesel çekimlerine katkı sağlayan Fatma Tuna, İdris Özdemir, Ali Uludağ, Lütfü Özcan, Mustafa İper, Hakan Bolat, Remzi Çopur, Adnan Uludağ, Bekir Ödemiş, Mehmet Akbacakoğlu'na birer plaket verildi.
- "Amacımız, ahiliğin değerlerinin yaşatılmasıdır"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Baran, programın açılışında ahiliğin sadece ticaret hayatını değil, sosyal ve kültürel hayatı da düzenlediğini belirterek, "O gün yaşanan temel değerleri bugünkü nesillere aktarmayı, bundan sonraki nesillere nasıl yaşatacağımızı dert ediniyoruz. Bu belgeseli hazırlamaktaki amacımız, ahiliğin değerlerinin yaşatılmasıdır." ifadelerini kullandı.
UNESCO'ya Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre ve Ahi Evran'a ilişkin anma kararından dolayı teşekkür eden Baran, ahiliğin ticari hayatı düzenleyen değerlerinin unutulmaya başlamasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Baran, Cumhuriyet'in ilk yıllarında ticari hayatın Anafartalar, Çıkrıkçılar Yokuşu, Samanpazarı, Hamamönü ve Bentderesi çevresinde gerçekleştiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Ahilik geleneğinin İslamiyet çerçevesinde ortaya koyduğu gerek ticaret gerekse kültürel hayata dair prensiplerinin gelecek nesle nasıl aktarılacağı sorusuna cevap olarak bu belgesel ortaya çıktı. Ahilik geleneğinin İslamiyet çerçevesinde gerek ticaret gerekse kültürel değerlerde ortaya koyduğu geleneklerin gelecek nesle nasıl aktarılacağı konusunda sorumluluk üstlendik ve 'Gelenekten Geleceğe Çıkrıkçılar Yokuşu' isimli belgeseli hazırladık."
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