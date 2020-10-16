ATO'dan enerji sektörü yatırımları için seminer

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Oda, Macaristan Büyükelçiliği ve Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı (HEPA) Turkey iş birliğiyle online "Macaristan Enerji Sektörü Semineri" yapıldı.
Baran, buradaki konuşmasında, Macaristan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeyi ziyaretinden sonra daha da geliştiğini bildirdi.
Ziyarette, askeri, siyasi, ekonomik, kültürel ve ticari alanlarda iş birliğinin ele alındığına ve 10 ayrı anlaşmaya imza konulduğuna işaret eden Baran, "İlişkilerimizdeki bu yakınlaşma ticaret hacmimize de yansıdı. 2019'da 1 milyar 188 milyon doları bizim ihracatımız olmak üzere toplam 2 milyar 450 milyon dolarlık bir ticaret hacmine ulaştık." ifadelerini kullandı.
Baran, Türk şirketlerinin 100'ün üzerinde ülkede 50 milyar doları aşan yatırım gerçekleştirdiğine, bunlar arasında Macaristan'ın da bulunduğuna dikkati çekti.
- 26 Ekim'de medikal sektörü bir araya gelecek
Macaristan ile ticari ilişkilerin her geçen gün artmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Baran, enerji yatırımları konusunda destek sağlayan Macaristan'ın, Türk yatırımcılar için cazip bir ülke olduğunu vurguladı.
Baran, Türk şirketlerinin yurt dışı yatırımlarında enerjinin payının giderek arttığına işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:
"Hırvatistan, Arnavutluk, Bulgaristan gibi ülkelerde güneş ve rüzgara dayalı yenilenebilir enerji üretimine yönelik projeler gerçekleştiren Türk şirketlerimiz var. Ülkeniz güneş enerjisi konusunda önemli büyüme potansiyeline sahip. Bugün gerçekleştirilen webinarın da enerji alanında iş birliğimizi geliştirmesini, karşılıklı yatırımlarımızın artmasını temenni ediyorum."
Macaristan ile ticari ilişkileri geliştirmek için çalışmaların farklı sektörlerde de devam edeceğini belirten Baran, 26 Ekim'de iki ülkenin medikal sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinin bir araya getirileceğini bildirdi.
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