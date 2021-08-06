ATO Başkanı Baran, Türkiye'nin, Çinli şirketler için bölgesel merkez olabileceğini bildirdi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin Çinli global şirketler için ideal bir bölgesel merkez olma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.
Odadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Odaları Konseyi Başkanı da olan Baran, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu adına, "Türkiye-Çin Diplomatik İlişkilerinin 50. Yılı" dolayısıyla ATO Congresium'da gerçekleştirilen "Türkiye-Çin Kültür ve İş Geliştirme Forumu"nun açılış programına katıldı.
Baran burada yaptığı konuşmada, Çin'in, Türkiye'nin Uzak Asya'daki en büyük, dünyada ise Almanya ve Rusya'dan sonra üçüncü büyük ticaret ortağı olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Türkiye ile Çin arasında 2001 yılında 1 milyar dolar olan ikili ticaret hacmi, 2020 yılında 26 milyar dolara ulaştı. Türkiye ve Çin arasında köklü siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkiler bulunuyor. Çin'e daha yüksek katma değerli ihracatı mümkün kılarak, ikili ticaretimizi daha sürdürülebilir ve dengeli bir yapıya kavuşturmak istiyoruz."
Çin'in Türkiye'ye yaptığı yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırımların enerji, altyapı, lojistik, finans, madencilik, telekomünikasyon ve hayvancılık gibi sektörlerde yoğunlaştığı bilgisini veren Baran, "Çin'in dünya çapındaki doğrudan yatırımları dikkate alındığında bugüne kadar Türkiye'de gerçekleştirdiği doğrudan yatırımların sınırlı kaldığını düşünüyoruz. Türkiye, Çinli global şirketler için ideal bir bölgesel merkez olma potansiyeline sahip." ifadesini kullandı.
Baran, Çin'in, "Kuşak ve Yol Girişimi"nde somut adımlar atmaya devam ettiğine dikkati çekerek, Türk iş dünyası olarak, ilk günden beri söz konusu girişimi yakından takip ettiklerini ve Hazar Geçiş Koridoru'nun önemli olduğuna inandıklarını bildirdi.
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