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Haberler Sosyal Güvenlik

ATO 'Bağ-Kur' talebini Bakan Bilgin'e iletti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO üyelerinin de aralarında bulunduğu Bağ-Kur'luların emekliliği için gerekli olan 9 bin prim gün sayısının düşürülmesini istedi

Giriş: 07.04.2023 - 15:23 | Güncelleme: ABONE OL
ATO 'Bağ-Kur' talebini Bakan Bilgin'e iletti
AA

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran ve beraberindeki heyet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i makamında ziyaret etti.

Baran, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) şemsiyesi altında bulunan 4a ve 4b, eski ifadeyle SSK ve Bağ-Kur'luların arasında emeklilik için prim ödeme gün sayısı açısından farklılıklar olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'de vergi vererek, istihdam sağlayarak, iş yeri açarak, katma değer yaratarak ekonomiye katkı sağlayan, aralarında ATO üyelerinin de bulunduğu Bağ-Kur'luların emekliliği için gerekli olan 9 bin prim gün sayısının düşürülmesini talep eden Baran, iş dünyasının gündeminde olan konu ve sorunlara ilişkin de Bakan Bilgin'e bilgi verdi.

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