ATM'ye gerek kalmadan para çektirecek

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FinTech girişim kurucusu olarak 2020 yılında faaliyetlerine başlayan Insha Ventures, yeni FinTech markası NakitBasit'i duyurdu.

Buna göre, kullanıcıların ATM'ye gerek kalmadan zincir marketlerden, perakende satış noktalarından, fatura ödeme merkezlerinden veya para transfer merkezlerinden cep telefonları aracılığıyla hesabında bulunan parayı çekebilecekleri kaydedildi.

Insha Ventures Genel Müdür Vekili Hasan Sami Bayansar, NakitBasit'i şu ana kadar Türkiye genelinde 72 ilde ve bin 172 noktada kullanıma sunduklarını belirtti.

Bayansar, "Insha Ventures olarak 9 fintech girişimimizden biri olan, ATM'lere bir alternatif olarak geliştirdiğimiz NakitBasit'i hayata geçirdik. NakitBasit ile ilk etapta kullanıcılar, entegrasyonları tamamlanan noktalardan Albaraka Türk'te bulunan mobil bankacılık hesaplarından para çekme işlemi gerçekleştirebilecek. İş ortaklarımızın sayısını da ilerleyen süreçte artıracağız. NakitBasit para yatırma, fatura ödeme, yurt içi & yurt dışı para transferi gibi pek çok bankacılık hizmetini de kapsayacak. NakitBasit'te ana hedefimiz öncelikle ATM gibi hizmet verecek 10 bin noktayı aşmak" dedi.

NakitBasit Satış ve Büyüme Kıdemli Yöneticisi Kutluhan Şabik de, bankacılık sektöründeki dijitalleşmenin etkisiyle nakit kullanımı her ne kadar zaman içinde gerileme eğiliminde olsa da nakde hızlı erişim ihtiyacının devam ettiğine vurguladı.