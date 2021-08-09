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Bankaların ATM’leri üzerinden yapılan EFT ücretleri artırıldı. Merkez Bankası’nın konuyla ilgili tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de yapılan değişiklik uyarınca, banka ATM’lerinden gerçekleştirilen 1000 TL’nin altındaki EFT işlemlerinde 2 TL olan ücret tutarı 4 TL’ye çıkartıldı. Transfer işlemi tutarının 1000 TL ile 50 bin TL arasında olması durumunda ATM’lerden yapılan EFT işlem ücreti ise 5 TL’den 8 TL’ye yükseltildi. Diğer kanallardan gerçekleştirilen EFT işlem ücretlerinde değişiklik yapılmadı. İşlem ücretlerinin artırılmasına ilişkin değişiklik bugünden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

EFT işlemlerinden alınan ücret, işlem tutarının 1000 TL ve altında olması halinde mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1 TL, ATM dışındaki diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 5 TL olarak uygulanmaya devam edecek. İşlem tutarı 1000 TL ile 50 bin TL arasında olması halinde bu sınırlar sırasıyla 2 TL ve 10 TL olarak uygulanıyor.