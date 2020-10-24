Atlı polisler, Beykoz Çavuşbaşı Ormanı'nda denetim yaptı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, ormanlık alanda ve piknik yerlerinde devriye görevi gerçekleştirdi.

Polisler, piknik yapan vatandaşlardan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymalarını, ateş, mangal veya semaver yakmamaları istedi.

''Aybar'', ''Ödül'' ve ''İrem'' isimli atlarla devriye görevi yapan polislerin denetimi gün boyunca devam edecek.