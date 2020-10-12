Atlı polisler, Aydos Ormanı'nda denetim yaptı - İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, Aydos Ormanı'ndaki piknik yerlerinde devriye görevi gerçekleştirdi.Polisler, ormanda piknik yapan vatandaşlardan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymalarını, ateş, mangal veya semaver yakmamaları istedi.''Aybar'' ve ''Ödül'' isimli atlarla devriye görevi yapan polislerin denetimi gün boyunca sürecek.

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