City'den Laporte "Tur atladığımız için çok mutluyuz ama biz vakit mi geçirdik, yoksa rakibimiz saçma sapan kavga mı çıkardı bunu konuşmamız lazım. Nasıl olduklarını biliyorduk zaten, öyle de davrandılar. Yaygara çıkarmak her zaman çok çirkindir" dedi.