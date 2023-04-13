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Atletico Madridli futbolculardan maçın ardından açıklamalar

"Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyası kapsamında Beşiktaş'la oynadığı hazırlık maçını 2-0 kaybeden İspanya ekibi Atletico Madrid'in futbolcuları Rodrigo De Paul ve Axel Witsel,maçın ardından açıklamalarda bulundu

Giriş: 13.04.2023 - 11:00 | Güncelleme: ABONE OL
Atletico Madridli futbolculardan maçın ardından açıklamalar
İHA

Beşiktaş, ‘Bırakmam Seni Türkiyem’ kampanyası çerçevesinde depremzedeler için İspanya La Ligi ekibi Atletico Madrid’i 2-0’lık skorla mağlup etti. Atletico Madridli oyuncu De Paul, Beşiktaş maçının ardından, depremzedelere destek için burada olduklarını söyledi.

''DESTEK İÇİN BURADAYIZ''

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan İspanyol ekibinin Arjantinli futbolcusu De Paul, depremden etkilenenler için burada olduklarını ifade ederek, “Herkes için zor zamanlar. Destek için buradayız. Atletico Madrid olarak buraya gelip üzerimize düşeni yapıp destek vermeye geldik. Beşiktaş, büyük bir kulüp ve ateşli taraftarı olduğunu biliyoruz. Bugünkü amacımız yardım etmekti. Türk futbolculardan Arda Turan’ı tanıyorum. Burada oynadı, iyi işler çıkardı” ifadelerini kullandı.

''O İNSANLARA YARDIM ETMEYE GELDİK''

Depremzedelere yardım için Beşiktaş ile oynadıkları maçın ardından konuşan Atletico Madrid’in başarılı futbolcusu Axel Witsel, “O insanlara yardım etmeye geldik. Sonuç önemli değildi. Önemli olan bu faciadan zarar gören insanlara yardım etmekti” dedi.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerden etkilenen vatandaşlara yardım amacıyla ‘Bırakmam Seni Türkiyem’ kampanyası çerçevesinde Beşiktaş ile Atletico Madrid, Vodafone Park’ta karşı karşıya geldi. Mücadelenin ardından İspanyol ekibinin başarılı oyuncusu Axel Witsel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Witsel, “Uzakta da olsa bunun ne kadar zor olduğunu, ne kadar büyük bir facia olduğunu biliyoruz. O insanlara yardım etmeye geldik. Sonuç önemli değildi. Önemli olan bu faciadan zarar gören insanlara yardım etmekti. Buraya Borussia Dortmund ile gelmiştim. O maçtaki atmosfer çok daha çılgındı. Stat daha doluydu. Bugün de Beşiktaş taraftarının coşkulu tarafını gördüm. Burada oynamak her zaman keyif verici” ifadelerini kullandı.

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