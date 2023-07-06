Atletico Madrid, yeni transferi Çağlar Söyüncü'yü basına tanıttı

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Atletico Madrid'in maçlarını oynadığı Civitas Metropolitano Stadı'nda yapılan tanıtımda konuşan Çağlar Söyüncü, "Atletico Madrid'e geldiğim için çok mutlu ve gururluyum. Burada olmak bana kendimi daha da önemli hissettiriyor. Bu kulübün bir parçası olmak benim için çok önemli." diye konuştu.

Geçmişte yaşadığı sakatlık sorunlarıyla ilgili bir soruya "Evet bir sakatlığım oldu ama çok hızlı bir şekilde toparladım. Şu anda hiçbir sorun yok. Kendimi tamamen hazır hissediyorum." diye cevap veren 27 yaşındaki savunma oyuncusu, "Atletico Madrid'e elinden gelen her şeyi hatta daha da fazlasını vermeyi" vadetti.

Milli futbolcu, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin çok talepkar bir teknik adam olduğunun hatırlatılması üzerine de "Simeone'nin futbol dünyasında efsane bir isim olduğunu ve çok çalışıp en iyisini vermeye çalışacağını" söyledi. REKLAM Geçmişte Atletico formasını giyen Arda Turan ile buraya gelmeden önce görüştüğünü ve kendisine "çok büyük bir aileye gittiğini" vurguladığını aktaran Çağlar Söyüncü, "Arda Turan buradayken Türkiye'nin 4'te 3'ü Atletico Madridliydi. Ben o zaman daha küçüktüm. Benim için Arda Turan ile aynı takımda oynamak bir şans. Bana Atletico'nun çok büyük bir aile olduğunu söyledi ve ben de geldiğimden beri bu hissi taşıyorum." ifadelerini kullandı. Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'de 4 numaralı formayı aldı.