Atletico Madrid taraftarları, 37 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun adının takımlarıyla anılmasına tepki gösteriyor.

La Liga ekibinin taraftarları Twitter'da başlattıkları kampanya ile transferi istemediklerini belirtiyor.

Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen Portekizli süper yıldızı Ronaldo'nun United'dan ayrılmak istediği biliniyor. Ancak kulüp teknik direktörü Erik ten Hag, oyuncunun kalacağını açıklamıştı.

NTV Spor'un haberine göre Atletico Madrid, taraftarları yıldız oyuncunun isminin takımlarıyla anılması üzerine "Contra CR7" etiketiyle tepkilerini gösterdi.

Portekizli milli oyuncu için yorumlarda bulunan taraftarlar; transfer gerçekleşirse üyeliklerini iptal edecekleri, maçlara gitmeyecekleri ve takımı desteklemeyi bırakacakları gibi yorumlarda bulundular.