Atletico Madrid - Real Madrid maçı canlı yayın kanalı ve saati araştırılmaya başlandı. Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında ezeli rakibi Real Madrid'i konuk edecek. İlk karşılaşmadan avantajlı ayrılan taraf 2-1'lik galibiyetle eflatun beyazlılar olmuştu. Atletico Madrid'in turu geçebilmesi için en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor. Geri sayım sürerken milli futbolcu Arda Güler'in oynayıp oynayamayacağı futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Peki, Atletico Madrid Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Arda Güler oynayacak mı? İşte detaylar…