Atletico Madrid-Real Madrid maçı için nefesler tutuldu. Sezona 6'da 6 yaparak iyi bir başlangıç yapan eflatun-beyazlılar, 18 puanla La Liga'nın zirvesinde bulunuyor. Rakibi Atletico Madrid ise oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Madrid derbisi için geri sayım sürerken Atletico Madrid-Real Madrid maçının hangi kanalda canlı olarak ekrana geleceği merak konusu oldu. Peki, "Atletico Madrid-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?" İşte detaylar...