İspanya Liga'da 35. hafta heyecanı bu akşam sona eriyor. Yılın en dikkat çeken maçlarından biri olan Atletico Madrid Real Madrid derbisi saat 22:00'de başlayacak...

ATL. MADRID REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga 35. hafta maçına sahne olacak Atletico Madrid Real Madrid maçı bu akşam 22.00'de başlayacak ve Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Atletico Madrid: Oblak; Vrslajko, Savić, Giménez, Reinildo; Llorente, Koke, Kondogbia, Carrasco; Correa, Cunha



Real Madrid: Courtois - Carvajal, Rüdiger, Alaba, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Mbappé, Benzema, Vinicius.