Atletico Madrid, Real Madrid'i sahadan sildi!

İspanya La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid, deplasmanda Atletico Madrid deplasmanına çıktı.

Metropolitano Stadı'nda oynanan Madrid derbisinde gülen taraf 3-1'lik skorla Atletico Madrid oldu.

Maçın henüz 4. dakikasında Morata'nın golüyle öne geçen Atletico Madrid, bir başka yıldızı Griezmann ile 18'de farkı ikiye çıkardı. 35'te Kroos'un golüyle Real Madrid farkı bire indirerek ilk yarıyı noktaladı.

İkinci yarıya da etkili başlayan Morata, 46'da attığı golle skoru 3-1 yaparak altyapısından yetişip profesyonel olduğu Real Madrid'in fişini çeken isim oldu.