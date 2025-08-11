Habertürk
        Atletico Madrid, Raspadori'yi açıkladı! - Futbol Haberleri

        Atletico Madrid, Raspadori'yi açıkladı!

        La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Napoli'den Giacomo Raspadori'yi 30 milyon euro karşılığında transfer etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2025 - 18:16 Güncelleme: 11.08.2025 - 18:16
        Atletico Madrid, Raspadori'yi açıkladı!
        İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid, İtalya'nın Napoli takımından Giacomo Raspadori'yi kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki İtalyan forvetle 2030'a kadar sözleşme imzalandı.

        İtalya Milli Takımı'yla 2020 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020) şampiyonluğa ulaşan Raspadori, Napoli'yle 2023 ve 2025'de İtalya Serie A şampiyonluğu kazanmıştı.

        İspanya basınına göre, Atletico Madrid bu transfer için toplamda 30 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

