Atletico Madrid Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı bu akşam devam ediyor. Devler liginde haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan Atletico Madrid Manchester City maçı saat 22:00'de başlayacak...

REAL MADRID CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu rövanş maçına sahne olacak Atletico Madrid Manchester City maçı bu akşam 22.00'de başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Atletico Madrid : Oblak, Vrsaljko, Savic, Gimenez, Reinildo; Kondogbia, Herrera, Llorente, Lodi; Correa, Félix



Manchester City: Ederson, Walker, Aké, Laporte, João Cancelo, De Bruyne, Rodri, İlkay, Sterling, Foden, Jack Grealish