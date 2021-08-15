Son şampiyon Atletico Madrid, yeni sezonun açılış haftasında Celta Vigo'ya konuk oldu.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri, 23 ve 64. dakikada Correa attı. Celta Vigo'nun golünü ise 59. dakikada Aspas (penaltıdan) kaydetti.

Celta Vigo'dan Mallo, Atletico Madrid'den de Hermoso, 90+5'inci dakikada kırmızı kart gördü.