Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Atletico Madrid, ilk maçta Juventus'u konuk ediyor. Bayer Levertkusen ve Lokomotiv Moskova'nın da bulunduğu grupta iki takım da 3 puanla başlamak için sahada.

ATLETİCO MADRİD: 0 - JUVENTUS: 0



(Karşılaşmada ilk yarı sona erdi...)

STAT: Metropolitano

SAAT: 22.00

YAYIN: beIN SPORTS MAX HD 1

HAKEM: Danny Makkelie

ATLETİCO MADRİD: Oblak, Trippier, Gimenez, Savic, Renan; Thomas, Koke, Saul, Felix, Lemar, Diego Costa

TEKNİK DİREKTÖR: Diego Simeone

JUVENTUS: Szczesny, Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Matuidi, Khedira, Pjanic, Cuadrado, Ronaldo, Higuain

TEKNİK DİREKTÖR: Maurizio Sarri

GEÇEN SEZONUN RÖVANŞI

İki takım, geçtiğimiz sezon yine Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşmişti. Atletico Madrid sahasındaki maçı 2-0 kazanırken rövanşa Cristiano Ronaldo damga vurmuştu. Portekizli yıldızın hat-trick yaptığı maçta İtalyan ekibi, rakibini 3-0 yenerek çeyrek finale yükselmişti.