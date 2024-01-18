Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü kararı!
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Çağlar Söyüncü, bu akşam oynanacak Atletico Madrid - Real Madrid maçının kadrosunda yer aldı
Giriş: 18.01.2024 - 16:41 Güncelleme: 18.01.2024 - 16:41
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid'den flaş bir karar geldi.
Milli oyuncu, Atletico Madrid'in Real Madrid ile oynayacağı Kral Kupası maçının kadrosunda kendine yer buldu.
Atletico Madrid - Real Madrid mücadelesi bu akşam saat 23.30'da kozlarını paylaşacak.