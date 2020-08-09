İspanyol ekibi Atletico Madrid'de koronavirüs şoku... 13 Ağustos Perşembe günü RB Leipzig ile karşılaşacak olan Atletico Madrid'in maç kadrosunda bulunan 2 oyuncuda koronavirüs tespit edildi.

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