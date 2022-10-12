Grupta henüz yenilgi yüzü görmeyen Belçika ekibi, bu sonucun ardından puanını 10'a yükseltip grup liderliği yolunda büyük bir avantaj elde etti.

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