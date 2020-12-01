Atletico Madrid Bayern Munich maçı ne zaman? sorusu futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Grupta 12 puanla lider konumda bulunan Alman devi Bayern Münich, 5 puanla ikinci sıradaki Atletico Madrid'i konuk edecek. Atletico Madrid Bayern Munich maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Muhtemel 11'ler...

ATLETICO MADRID BAYERN MUNICH MAÇI NE ZAMAN?

Wanda Metropolitano'nun ev sahipliği yapacağı Atletico Madrid Bayern Münih maçını Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek. 1 Aralık Salı günü oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşma beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.

A GRUBU PUAN DURUMU

1- Bayern Münih / 12 puan

2- Atletico Madrid / 5 puan

3- Lokomotiv Moskova / 3 puan

4- Salzburg / 1 puan