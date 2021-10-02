Atletico Madrid Barcelona maçı için geri sayım başladı. İspanya La Liga 8. hafta maçına sahne olacak zorlu mücadele saat 22:00'de başlayacak...

A.MADRID BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Athletic Bilbao Barcelona maçı bu akşam 22.00'de başlayacak ve Smart Spor'dan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER



Atletico Madrid: Simón; Capa, Núñez, Balenziaga, Lekue; Ibai, Vesga, López, Morcillo; Sancet, Villalibre

Barcelona : Oblak; Trippier, Felipe, Giménez, Hermoso, Carrasco; Kondogbia, Koke, Marcos Llorente; Correa, Luis Suárez