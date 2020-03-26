İspanya'da zarar eden şirketlere tanınan ve "ERTE" olarak bilinen "Geçici İstihdam Düzenleme Önlemi" açıklayan şirketlere, spor kulüplerinin de eklenmesi bekleniyor.

İspanyol basını, Atletico Madrid kulübünün ERTE açıklamaya hazırlandığını ve 500 çalışanını geçici olarak işten çıkaracağını yazdı.

Barcelona Kulübünün de sporcularıyla görüşmeler yaparak kriz döneminde maaşlarında yüzde 70 kesinti yapmak istediği belirtilirken, kulüpten gelen ilk teklifi kabul etmeyen futbolcu ve basketbolcularla pazarlıkların devam ettiği belirtiliyor.

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, Kovid-19 nedeniyle ortaya çıkan ekonomik krizden etkilenen La Liga ve 2. lig kulüplerine finansman yardımı için bankalarla 500 milyon avroya varan kredi görüşmeleri başlatılması çağrısı yapmıştı.