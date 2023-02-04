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Atletico Madrid: 1 - Getafe: 1 | MAÇ SONUCU

Enes Ünal'ın gol attığı maçta Getafe ile Atletico Madrid berabere kaldı

Giriş: 04.02.2023 - 23:26 | Güncelleme: ABONE OL
Atletico Madrid: 1 - Getafe: 1 | MAÇ SONUCU! Enes Ünal'ın golü Getafe'ye yetmedi
AA

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) milli oyuncu Enes Ünal'ın gol attığı maçta Getafe, Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

LaLiga'nın 20. haftasında Atletico Madrid, Civitas Metropolitano Stadı'nda Getafe'yi konuk etti.

Atletico Madrid, 62. dakikada Angel Correa'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk takım, 83. dakikada penaltıdan Enes Ünal'ın golüyle beraberliği yakaladı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Milli futbolcu, bu sezon 20. lig maçında 6. golünü kaydetti.

Bu sonuçla 4. sırada bulunan Atletico Madrid 35, düşme hattındaki Getafe ise 18 puana yükseldi.

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