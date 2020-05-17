Atlas Okyanusu'nda yılın ilk tropik fırtınası

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, merkezi Kuzey Carolina eyaletinin 571 kilometre güneybatı açığı olan bir tropik fırtınanın oluştuğunun gözlemlendiğini açıkladı.

"Arthur" adı verilen fırtına, yılın ilk tropik fırtınası olarak kayda geçti.

Rüzgar hızı saatte 65 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Kuzey Carolina'nın doğu kıyısındaki bariyer adası Outer Banks'te şiddetli rüzgar olacağı uyarısı yapıldı.

Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde yaz mevsiminde ABD kıyılarını etkileyen tropik fırtınalar, olağan koşullarda haziran başlarında etkili olmaya başlıyor. Bölgede altı yıldır mayıs ayı içinde tropik fırtınaların oluştuğu gözleniyor.