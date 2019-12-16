Atlas Global Havayolları'ndan açıklama

Atlasjet Havacılık AŞ'den yapılan açıklamada, Atlas Global'in, 21 Aralık Cumartesi sabahı 11.15 itibarıyla uçuşlara yeniden başlayacağı duyuruldu.

26 Kasım-21 Aralık arası yapılamayan uçuşlara ait tüm biletlerin açık bilete çevrildiği bildirilen açıklamada, açığa alınan biletlerle ilgili işlemlerin 19-20 Aralık tarihlerinde tamamlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, müşterilerin açığa alınan biletlerle ilgili değişiklik taleplerini biletin satın alındığı acentelere veya callcenter@atlasglb.com adresine PNR numarası ile iletilebileceği kaydedildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, uçuşlarını durdurduğunu açıklayan Atlas Global Havayollarının Sivil Havacılık Genel Müdürlüğündeki (SHGM) 500 bin dolarlık teminat mektubunun nakde çevirileceğini belirterek, "Atlas Global ile ilgili önceliğimiz, yolcuların mağduriyetlerini gidermektir" açıklamasında bulunmuştu.