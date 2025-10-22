Atlas Dağları nerede? Atlas Dağları hangi şehirde, ülkede?
Kuzey Afrika'nın en önemli dağ silsilelerinden biri olan Atlas Dağları, sahip olduğu özel niteliklerle gözleri üzerinde toplar. Coğrafi ve kültürel açıdan değerli özelliklere sahip Atlas Dağları, efsanelere konu olmasıyla da popüler olmuştur. Binlerce kilometre boyunca uzanan Atlas Dağları nerede, hangi şehirde ve ülkede yer alıyor? İşte tüm detaylar…
Fas, Cezayir ve Tunus’un doğal sınırlarını oluşturan Atlas Dağları, sahip olduğu özelliklerle gözleri üzerinde toplar. Sahip olduğu zengin ekosistem, köklü yerli halkı Berberiler ve mistik manzaralarıyla gözleri üzerinde toplar. Bu bilgilerden hareketle Atlas Dağları, adeta doğanın zamana direnen bir mirasıdır. Peki Atlas Dağları hangi şehirde?
ATLAS DAĞLARI NEREDE?
Atlas Dağları nerede? Kuzey Afrika’nın batı kısmında yer alan bu dağların Akdeniz ve Atlas Okyanusu arasında yer aldığı bilgisi vardır. Uzunluğu ise yaklaşık olarak 2500 km uzunluktadır. Dev bir dağ silsilesi olarak nitelendirilir. Atlas Dağları, Fas’tan başlayarak Cezayir ve Tunus’a kadar uzanır. Söz konusu dağ kümesi, temelde üç ana bölüme ayrılır:
ATLAS DAĞLARI HANGİ ŞEHİRDE?
Atlas Dağları hangi şehirde? Bu dağ kümesi, sadece tek bir şehirle sınırlı değildir. Dağlara yakın olan önemli şehirler vardır. Bunları aşağıdaki listeden bulabilirsiniz;
ATLAS DAĞLARI HANGİ ÜLKEDE?
Atlas Dağları hangi ülkede konumlanıyor? Üç farklı Kuzey Afrika ülkesi sınırları içinde yer alan sıra dağlardır. İlgili bilgiye aşağıdan ulaşabilirsiniz;
ATLAS DAĞLARI ÖZELLİKLERİ NELER?