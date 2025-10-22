Fas, Cezayir ve Tunus’un doğal sınırlarını oluşturan Atlas Dağları, sahip olduğu özelliklerle gözleri üzerinde toplar. Sahip olduğu zengin ekosistem, köklü yerli halkı Berberiler ve mistik manzaralarıyla gözleri üzerinde toplar. Bu bilgilerden hareketle Atlas Dağları, adeta doğanın zamana direnen bir mirasıdır. Peki Atlas Dağları hangi şehirde?

ATLAS DAĞLARI NEREDE?

Atlas Dağları nerede? Kuzey Afrika’nın batı kısmında yer alan bu dağların Akdeniz ve Atlas Okyanusu arasında yer aldığı bilgisi vardır. Uzunluğu ise yaklaşık olarak 2500 km uzunluktadır. Dev bir dağ silsilesi olarak nitelendirilir. Atlas Dağları, Fas’tan başlayarak Cezayir ve Tunus’a kadar uzanır. Söz konusu dağ kümesi, temelde üç ana bölüme ayrılır:

Yüksek Atlas: Fas’ın merkezinde yer alır ve en yüksek zirveleri barındırır.

Orta Atlas: Fas’ın kuzeyinde, daha yeşil ve ormanlık bir bölgedir.

Anti Atlas: Daha güneyde, Sahra Çölü’ne yakın bir konumdadır.

ATLAS DAĞLARI HANGİ ŞEHİRDE?

Atlas Dağları hangi şehirde? Bu dağ kümesi, sadece tek bir şehirle sınırlı değildir. Dağlara yakın olan önemli şehirler vardır. Bunları aşağıdaki listeden bulabilirsiniz;

Marrakeş (Fas): Yüksek Atlas Dağları’nın eteklerinde yer alır ve turizmin merkezidir.

Fès (Fas): Orta Atlas Dağları’na yakındır ve son derece tarihi bir şehirdir.

Tizi n’Tichka Geçidi: Marrakeş ile Sahra arasında yer alan ünlü bir dağ geçididir.

Blida (Cezayir): Atlas Dağları’nın Cezayir kısmında önemli bir yerleşimdir.

Kef (Tunus): Dağların doğu uzantısına yakın tarihi bir şehirdir.

ATLAS DAĞLARI HANGİ ÜLKEDE?

Atlas Dağları hangi ülkede konumlanıyor? Üç farklı Kuzey Afrika ülkesi sınırları içinde yer alan sıra dağlardır. İlgili bilgiye aşağıdan ulaşabilirsiniz;

Fas: Dağların en yüksek ve en bilinen bölümü bu kısımda bulunur.

Cezayir: Atlas Dağları’nın geniş platoları ve tarım alanları bu ülkede yer alır.

Tunus: Atlas Dağları’nın doğu ucu Tunus sınırında biter. ATLAS DAĞLARI ÖZELLİKLERİ NELER? Atlas Dağları’nın uzunluğu yaklaşık olarak 2500 km olarak ölçülmüştür.

En yüksek noktası Toubkal Dağı’dır. Bu dağ, Fas’ta yer alır ve Kuzey Afrika’nın en yüksek zirvesi olarak da geçer.

Atlas Dağları, Afrika ve Avrasya levhalarının çarpışmasıyla milyonlarca yıl önce oluşmuştur.

Dağ kümesinin batısında Akdeniz iklimi, iç kesimlerde karasal iklim hâkimdir. Ayrıca güneyde çöl iklimi göze çarpar. Bu da dağların ne kadar büyük bir alana yayıldığını gösterir.

Atlas Dağları’nda görülen bitki örtüsü son derece zengindir. Sedir, meşe, ardıç ormanları ve geniş otlaklar burada bolca mevcuttur.

Berberi maymunu, leopar, kartal ve dağ keçileri gibi türler burada yaşar.

Atlas Dağları, Berberi halkının binlerce yıldır yaşadığı bölgelerdir.

Bu dağlar, özellikle de geleneksel köyleri, renkli pazarları ve taş evleriyle dikkat çeker.

Tarım, hayvancılık, madencilik ve turizm dağlık bölgelerde öne çıkar.

Atlas Dağları doğa yürüyüşleri, dağ tırmanışları, kayak merkezleri ve çöl safarileriyle popüler olmuştur.

Atlas Dağları özelinde bulunan ve Marrakeş’ten başlayan turlar dünya genelinde büyük ilgi görmüştür.

Ouzoud Şelaleleri, Dades Vadisi, Todra Kanyonu ve Ourika Vadisi gibi bölgeler doğa severlerin gözdesi olarak bilinir.

