Okyanusun ortasında saatlerce mahsur kaldı

HABERTURK.COM

CNN'in haberine göre, 62 yaşında ismi açıklanmayan Fransız bir adam alabora olan 12 metrelik teknesinde oluşturduğu hava boşluğu sayesinde 16 saat hayatta kaldı. Fransız adam, İspanyol sahil güvenlik dalgıçları tarafından kurtarıldı.

Galiçya bölgesindeki Sisargas Adaları'ndan yaklaşık 23 km uzaktaki tekne, akşam saatlerinde sinyal gönderdi. İzleme verileri, teknenin Portekiz'in başkenti Lizbon'dan yola çıktığını gösterdi.

Kurtarma gemisi ve helikopterler eşliğinde aranan adam, ters dönmüş teknesinin gövdesinde bulundu.

Zorlu deniz koşulları nedeniyle sabah saatlerine kadar süren kurtarma çalışmaları sonucu kurtarılan adamın, hastanede yapılan kontrollerde durumunun iyi olduğu bildirildi.

* Bu haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir. Görsel temsilidir.