Atlanta polisinin bir siyahiyi daha öldürdüğü görüntüler ortaya çıktı

Siyahi Deravis Caine Rogers'ın (22) ailesinin avukatları, Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'da 22 Temmuz 2016'da Rogers'ın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin polisin araç kamerasından elde edilen görüntüleri yayınladı.
Olay gününe ait görüntülerde, bir sitenin güvenlik görevlisinden şüpheli biri olduğuna dair aldığı ihbarı değerlendirmek üzere yola çıkan polis James Burns'un, siteye girdikten sonra tepe lambasını açtığı görülüyor.
Burns'un siteden çıkmak üzere karşıdan gelen Rogers'ın aracını durdurmak için karşı şeride geçtiği dikkati çekiyor.
Rogers'ın da direksiyonu kırarak polislerin yanına geçtiği sırada polisin silah sesleri geliyor.
Bu esnada polis arabasının yanındaki kaldırımda duran iki kadın, birbirlerine korkuyla sarılarak uzaklaşmaya çalışıyor.
Görüntüler, Rogers'ın aracını polis arabasına doğru sürmediğini ortaya koyuyor.
- Polis şiddeti için komisyon çağrısı
Rogers ailesinin avukatlarından Shean Williams basın toplantısında, kentin polis teşkilatıyla sorunu olan Rogers gibi ailelerin hiçbir zaman adalet elde edememelerinin adil ve doğru olmadığı söyledi.
Williams, ülkede adaletsizlik ve polisin ateş açması hakkında konuşulurken Atlanta polisinin adaletsizlikleriyle ve Caine Rogers'ın ölümüyle ilgili sorumluluk alınmamasını samimi bulmadığını ifade etti.
Rogers ailesinin avukatlarından Sam Starks da Atlanta'da polis şiddetiyle ilgili iddiaların aydınlığa çıkarılması için bir komisyon oluşturulması çağrısı yaptı.
Polis memuru Burns, konuyla ilgili soruşturmayı yürüten savcılara, daha önce kendisini çarparak öldürmeye çalışan bir arabaya ateş ettiğini söylemişti.
Savcılar, olaydan bir ay sonra Burns'ı cinayetle suçlamış ancak 2 yıl sonra bazı yasal endişeler nedeniyle dava düşmüş, sonra tekrar açılmış ancak o tarihten bu yana duruşma yapılmamıştı.
22 yaşındaki Rogers, 22 Temmuz 2016'da polis Burns'un açtığı ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.
- Atlanta'da polis iki ay önce de bir siyahiyi öldürmüştü
Atlanta'da 12 Haziran'da da siyahi Rayshard Brooks, polise elektroşok tabancasını uzatması üzerine polislerce vurularak öldürülmüştü.
Brooks'un öldürülmesinin ardından protesto gösterileri düzenlenmişti. Göstericiler, Brooks'un önünde öldürüldüğü restoranı ateşe vermişti. Brooks'u öldüren polis görevden alınmış ve Atlanta polis şefi Erika Shields gösterilerin ardından istifa etmişti.
- George Floyd'un ölümü
Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gözaltına alınırken polis memuru Derek Chauvin'in uzun süre boynuna diziyle bastırması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.
Floyd olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.
Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!