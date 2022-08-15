Yağmura aldırış etmedi

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Afyonkarahisar valiliği ve belediyesinin katkılarıyla ücretsiz katılımla gerçekleştirilen Atiye konserine 20 bin kişi katıldı.

Atiye, konserin ilk dakikalarında yağmaya başlayan ve dakikalar içinde hızlanan yağmura rağmen konserine hiç ara vermedi. Atiye, iki saat boyunca sahnede art arda sevilen şarkılarını seslendirdi. Son şarkısı "Dalgana Bak" ile konser açılışını yapan Atiye, gecede "Salla", "Budur", "Ya Habibi", "Mazallah", "Soygun Var" gibi parçalarını da seslendirdi.