13 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Netflix, merakla beklenen ikinci Türk orijinal dizisi Atiye'nin resmi fragmanını paylaştı. Tüm dünya ile aynı anda 27 Aralık'ta gösterime girecek olan Atiye, içgüdülerini takip ederek geçmişe ait bir sembolün gizemini çözmeye çalışan Atiye’nin günümüze uzanan mistik yolculuğunu konu alıyor.
Sekiz bölümden oluşan gizem türündeki dizi, izleyicileri kendini keşfetme, aile bağları ve çözülmesi gereken sırlarla dolu bir dünyaya taşıyor.
ATİYE'NİN YENİ FRAGMANI
ATİYE HAKKINDA
Dizi, İstanbul'da mükemmel bir hayat süren genç ve güzel bir ressam olan Atiye'nin hayatını konu alıyor.
Atiye'nin sevgi dolu bir ailesi, varlıklı ve yakışıklı bir sevgilisi vardır ve ilk bireysel sergisini açmak üzeredir. Ancak kusursuz hayatı, dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe'de yapılan bir keşif sonrasında değişmek üzeredir.
Erhan adında bir arkeolog, burada yaptığı kazıda bir sembol keşfeder. Bu sembol, Atiye ile Göbeklitepe arasında son derece gizemli bir bağlantı olduğuna işaret etmektedir. Bunun üzerine Atiye hayatını tamamen değiştirip geçmişinde ve bu antik harabelerde saklı olan sırların peşine düşecektir.
Başrollerini Beren Saat ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı 8 bölümlük dizinin kadrosunda Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Tim Seyfi, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Meral Çetinkaya yer alıyor.
Yürütücü yapımcılığını Onur Güvenatam ile birlikte Özge Bağdatlıoğlu ve Jason George’un paylaştığı Atiye’yi Nuran Evren Şit kaleme aldı. Yapımcılığını Alex Sutherland’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Ozan Açıktan ve Gönenç Uyanık yer alıyor.
BEREN SAAT'TEN ATİYE PAYLAŞIMI
Beren Saat, geçtiğimiz aylarda Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Tim Seyfi'nin de rol alacağı projenin setinden ilk kareyi sosyal medya hesabından, "Bu özel projeye resmen başlamak çok heyecan verici" notuyla paylaşmıştı.
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