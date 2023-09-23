Atiye: Neva'mız geldi

"NEYSEKİ BANA KÜFRETMEDİ"



Erol Sebebci, "Atiye, 'Filmlerdeki gibi değil bak. Bir süresi var, panik olmaya gerek yok' dedi ama hiç de öyle olmadı. Stresli bir süreç oldu. Doğumda elimi çok sıktı. Kayınvalidem, 'Sana o sancılı süreçte küfredebilir. Alınma sakın' dedi. Neyseki bana küfretmedi" şeklinde konuşarak, gülmüştü.



Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram