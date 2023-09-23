Atiye: Neva'mız geldi
İkinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Atiye, eşi Erol Sebebci ve kızları Neva ve Ferah Feza ile birlikte objektif karşısına geçti
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Ünlü şarkıcı Atiye, beş yıl önce prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile Almanya'da sessiz sedasız evlenmişti.
2019'da Ferah Feza adını verdiği kızını kucağına alan Atiye, ikinci kez anne olmanın sevincini yaşadı. Atiye ile eşi Erol Sebebci, dünyaya gelen kızlarına Neva adını verdi.
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Ünlü şarkıcı, kızının fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabından yayınladı.
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"NEVA'MIZ GELDİ"
Eşi ve kızlarıyla birlikte kamera karşısına geçen Atiye, müjdeli haberi, "Neva'mız geldi" sözleriyle takipçilerine duyurdu.
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"FANTASTİK BİR GÜN GEÇİRDİK"
Atiye, "Her şey çok hızlı gelişti. Fantastik bir gün geçirdik. Her şey bir saat içinde oldu. Ben ve kızım çok sağlıklıyız şu an" demişti.
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"KOLAY BİR DOĞUM OLMADI"
Erol Sebebci ise, "Evde yeni projelerimiz için toplantı yaparken resmen yeni projemiz geldi. Hemen yola çıktık. Bol kornalı bir yol oldu. Yarım saatte hastaneye vardık. 15 dakikada da doğum gerçekleşti ama kolay bir doğum olmadı. İlk doğumda ben eşimin yanında değildim. Biraz hazıra konmuştum ama şu anki doğumda biraz süreç geçirdik" ifadelerini kullanmıştı.
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"NEYSEKİ BANA KÜFRETMEDİ"
Erol Sebebci, "Atiye, 'Filmlerdeki gibi değil bak. Bir süresi var, panik olmaya gerek yok' dedi ama hiç de öyle olmadı. Stresli bir süreç oldu. Doğumda elimi çok sıktı. Kayınvalidem, 'Sana o sancılı süreçte küfredebilir. Alınma sakın' dedi. Neyseki bana küfretmedi" şeklinde konuşarak, gülmüştü.
Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram
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