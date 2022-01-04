"KIZIMLA YENİDEN DOĞDUM"

Hakkında bilinmeyenleri anlatan Atiye, “3 yıllık sessizlik döneminde anne olduğunu öğrendik. Annelik seni, hayatını, müziğini nasıl değiştirdi?” sorusunu yanıtladı.

Ünlü şarkıcı, "Kızım doğunca sanki ben de yeniden doğdum, büyüdüm. İnsan olarak geliştim. Annelik boyut artırıyor sanki. Eminim ki farkında olmadan müziğimi de çok etkiliyor. Çünkü hayatta her şey zincirleme gibi birbiriyle bağlantılıdır diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.