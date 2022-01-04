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Atiye: Kızımla yeniden doğdum

Üç yıl önce evlenen ve ardından Farah Feza isimli kızını kucağına alan Atiye, "Annelik hayatını nasıl değiştirdi?" sorusuna yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, "Kızım doğunca sanki ben de yeniden doğdum, büyüdüm. İnsan olarak geliştim" dedi

04.01.2022 - 14:17 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • 2018'de Erol Sebebci'yle nikah masasına oturan ve Farah Feza adında iki yaşında kızı olan şarkıcı Atiye, samimi açıklamalarda bulundu.

  • "KIZIMLA YENİDEN DOĞDUM"

    Hakkında bilinmeyenleri anlatan Atiye, “3 yıllık sessizlik döneminde anne olduğunu öğrendik. Annelik seni, hayatını, müziğini nasıl değiştirdi?” sorusunu yanıtladı.

    Ünlü şarkıcı, "Kızım doğunca sanki ben de yeniden doğdum, büyüdüm. İnsan olarak geliştim. Annelik boyut artırıyor sanki. Eminim ki farkında olmadan müziğimi de çok etkiliyor. Çünkü hayatta her şey zincirleme gibi birbiriyle bağlantılıdır diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

  • "SEVGİ YOKSUNLUĞUNA ÜZÜLÜYORUM"

    "Bi Kahve Bi Keyif" adlı dijital bir dergiye röportaj veren Atiye, "Son dönemde dünyada olup bitenler hakkında en çok nelere kızıyorsun?" sorusuna ise, "En çok üzüldüğüm şey; sevgi yoksunluğunu... Kötü olan her şeyin temelinde bunu görüyorum. Sevgi aslında her şeyin ilacı." yanıtını verdi.

  • "O BENİM HER ŞEYİM"

    Kızını gözlerden uzakta büyütmeyi tercih eden Atiye, daha önce, "Anne olmak muhteşem bir duygu. O benim her şeyim. En değerliği varlığım... Tabii aralarda beni delirtiyor. Çok yaramaz." ifadelerini kullanmıştı.

  • Atiye

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