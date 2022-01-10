"Halk tacı kime isterse verir"

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Atiye, üç yıl aranın ardından yayımladığı "Ses Seda Yok" şarkısı ile dijital dünyada ve radyo listelerinde en çok çalınanlar arasında kısa sürede yer alarak, büyük yarışın ortağı oldu.

Dünya müziğini harmanladığı, kayıtları Türkiye, Yunanistan ve Londra gibi şehirlerde yapılan yeni albümünü yayımlamadan iki single daha yayınlamayı planlayan Atiye, bu kadar genç ve fit görünmesinin sebebini de açıkladı.

Ünlü şarkıcı, "Her gün dans ediyorum. Beslenmeme dikkat ediyorum ve şeker dahil, meyveyi de yaşamından çıkardım." diye konuştu.



Ayrıca Atiye, "Pop müziğin kral ve kraliçesi" polemiğine de, "Herkes üretim yaptığı sürece kral ve kraliçedir. Son karar halkındır. Tacı kime isterse verir." sözleriyle açıklık getirdi.