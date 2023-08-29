Atiye geri sayıma başladı! Bebeğinin adı belli oldu
Atiye, ikinci çocuğunu kucağına almak için geri sayıma başladı. "Normal doğum yapacağım" diyen şarkıcı, bebeğinin cinsiyetini ve adını açıkladı
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2018'de prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile nikâh masasına oturan şarkıcı Atiye, kızı Ferah Feza'yı 2019'da kucağına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.
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Atiye, şimdilerde ise ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. "Normal doğum yapacağım" diyen 34 yaşındaki şarkıcının kızı olacak.
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Atiye'nin kızına 'Neva' adını vereceğini açıkladı. Ünlü şarkıcı, doğumun ise eylül ayının ikinci haftasında gerçekleşeceğini açıkladı.
NEVA'NIN ANLAMI NEDİR?
Neva, Fransızca ve Arapça kökenli bir isimdir. Neva, ahenk, ses, seda anlamlarına gelen bir isimdir. Aynı zamanda Türk Sanat Müziğinde bir makamın ismi de Neva'dır. Bir diğer anlam olarak da Neva ismi zenginlik, mutluluk ya da ferahlık anlamlarına geliyor.
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"HAMİLE GİBİ HİSSETMİYORUM" DEMİŞTİ
Öte yandan geçtiğimiz aylarda hamileliği hakkında konuşan Atiye, "Allah'a şükür bir sıkıntı yok. İlk aylarda bir halsizlik olmuştu ama şimdi spor yapıyorum, sahnelere çıkıyorum. Çok da hamile gibi hissetmiyorum kendimi. Doğumun son anına kadar da sahnelerde olacağım. Son ay belki sahneye çıkmam" ifadelerini kullanmıştı.