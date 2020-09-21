Atiye dizisine dava!

Yazar Buket Uzuner, Atiye dizisi hakkında, 2015 yılında yayımladığı ‘Toprak’ romanının izinsiz kullanıldığını belirtti.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın gerekçesinde Uzuner’in ‘Tabiat Dörtlemesi’ olarak bilinen ‘Su’, ‘Toprak’, ‘Hava’, ‘Ateş’ adlı romanlarının hepsinde ana karakter olan ‘Defne Kaman’ ve anneannesi ‘Umay Nine’nin dizide izinsiz ve sözleşmesiz kullanıldığı belirtildi. Uzuner de bu davanın Türkiye’de yaygın olan edebî intihaller için bir örnek teşkil edeceğini ve bundan sonra fikir hırsızlığının zorlaşacağını umduğunu belirtti.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bilindiği gibi bir roman ve senaryonun temeli onun ana karakterleridir ve olayların akışı yoğunluklu olarak ana karakterlerin belirlediği bir yolda gelişir. Bu gerek edebiyatçılar gerek senaryo, film ve dizi sektöründe çok bilinen bir teknik konudur. ‘Atiye’ dizisinin senaryosu, Buket Uzuner’in ‘Defne Kaman’ın Maceraları – Toprak’ romanının ana karakterleri üzerine farklı adla kurulduğu ‘Atiye’ dizisi, yazarın ‘Su’, ‘Hava’ ve aynı serinin yazmakta olduğu ‘Ateş’ adlı eserlerine karşı bir fikrî ihlalidir.”

Daha önce de yazar Şengül Boybaş, ‘Dünyanın Uyanışı’ adlı romanından esinlenilerek çekilen dizinin ön jeneriğinde, fragman, afiş gibi tanıtımlarında eserine ve ismine yer verilmediğini belirterek OG Prodüksiyon şirketine dava açmıştı.