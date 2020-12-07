Şarkıcı Atiye, arkadaşlarının meydan okumasını kabul etti ve başının üzerinde düşürmeden taşıdığı su şişesiyle oryantal yaptı. 32 yaşındaki şarkıcının dans performansı hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Atiye'nin "Meydan okumayı kabul ediyorum" notunu düştüğü video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.