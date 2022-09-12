Atiye, Bursa'da sahne aldı

HABERTURK.COM

Atiye, sevilen şarkılarını seslendirerek müzikseverlere keyifli bir akşam yaşattı. Son hiti "Dalgana Bak" ile coşkulu bir şekilde açılışı yapan Atiye, "Salla", "Budur", "Ya Habibi", "Mazallah", "Soygun Var" gibi şarkılarını konserde seslendirdi.