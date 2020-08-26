Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Sorusu dizi takipçileri tarafından merak edilirken Netflix Atiye 2. sezon yeni bölüm fragmanını yayınladı. İşte, başrolünü Beren Saat ve Mehmet Günsur'un paylaştığı Atiye 2. sezon fragmanı



ATİYE 2. SEZON NE ZAMAN?

Netflix'in yaptığı açıklamaya göre, Atiye'nin 2. sezon bölümleri 10 Eylül'de yayınlanacak.

ATİYE'NİN KONUSU

İstanbullu bir ressam olan Atiye, evrensel sırları ve aynı zamanda kendi geçmişiyle bağları olan bir arkeolojik sit alanını keşfetme macerasına atılıyor. Dizinin ilk sezonu 27 Aralık 2019'da 8 bölüm olarak Netflix'te yayınlandı.