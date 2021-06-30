DHA

Kentte özel bir atış poligonunda akşam saatlerinde atış yapan Yunus Emre Yalçın’ın kontrol ettiği tabanca yanlışlıkla tetiğe dokununca ateş aldı.

DHA'nın haberine göre, tabancadan çıkan kurşunun basına isabet ettiği Yalçın, görevlilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Götürüldüğü özel bir hastanenin acil servisinde müdahale edilen Yunus Emre Yalçın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.