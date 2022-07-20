Atina yakınlarında orman yangını

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Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeyinde genellikle banliyölerin bulunduğu Penteli Dağı'nda büyük bir orman yangını çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, itfaiyenin tüm müdahalesine rağmen geniş bir alana yayıldı. En az 420 itfaiyecinin yangını söndürmeye çalıştığı belirtildi.

Birçok eve ve bir elektrik santraline de sıçrayan alevler nedeniyle bölge halkı yetkililerin uzun ikna çabaları neticesinde tahliye edildi. Ayrıca yangın nedeniyle bir çocuk hastanesi de boşaltıldı.

Gökyüzünü kaplayan dumanlar Atina şehir merkezinde görüldü.

Yunan İtfaiye Teşkilatı, yangında yaralanan veya mahsur kalan kimsenin bulunmadığını söyledi. Herhangi bir evin hasar görüp görmediği ise belli değil.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.